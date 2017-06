Flavio Mendoza estuvo este domingo en el programa de Mirtha Legrand y habló sobre sus deseos de ser padre y la inminente concreción. estuvo este domingo en el programa dey habló sobre sus deseos de ser padre y la inminente concreción.





"Hice todo el proceso en Estados Unidos, ya hice todos los deberes, ahora estamos esperando que se haga la inseminación, pero no quiero dar fecha por ahora por si no prende, lo diré cuando realmente esté seguro, como hizo Marley", señaló. señaló.





Por otro lado, cuando la conductora le consultó sobre su mamá, el coreógrafo no pudo ocultar sus lágrimas: "Ella tiene Alzheimer, fue muy repentino. No está muy bien. Yo confío en el amor que tenemos. Mi mamá no es muy grande, tiene 73 años".





Teté Coustarot, quien estaba invitada a al programa, también contó que su madre padece Alzheimer y que trata de afrontarlo con el mejor humor posible.





"Al principio es muy fuerte, pero después cuando vos le podés dar todo lo que necesita para que estén bien, ellos están en una estado de felicidad, ellos están felices", indicó la conductora.