¿Se operó?

Siempre Magui Bravi se hizo cargo de que no poseía una "ñata perfecta", e incluso reconoció que pensó en operarse.





Parece que el momento llegó hace poco tiempo, cuando habría decidido pasar por el quirófano. Como se pudo observar en su cuenta de Instagram, la modelo disfruta de sacarse selfies a una corta distancia, algo que antes no hacía. Sin embargo, al ser consultada por el cambio de su perfil, contestó. "No me hice nada en la nariz, estoy igual que antes. Tampoco uso Photoshop" y agregó: "Si algún día me opero no tendría problema en contarlo".





Así estaba antes:





Así se ve su nariz ahora: