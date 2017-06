Se le vio la colaless

Los flashes de las cámaras la condenaron. Selena Gomez (24) fue fotografiada en la noche del martes en las calles de Nueva York mientras caminaba a una cita con su novio The Weeknd (27). Pero en esta oportunidad, el aluvión de la prensa logró capturar que su look no tuvo un buen momento.





La intérprete de "It Ain't Me" lució un skinny dress asimétrico en color negro del diseñador Alexandre Vauthier, que dejó al descubierto su ropa interior. Así es, la luz de las cámaras de los paparazzi, lograron atravesar la tela y ver mucho más allá.





Incluso, se le notó la colaless negra debajo.





