Se filtraron fotos de chats hot, con audios, entre Benjamín Vicuña y Romina Malaspina. Las conversaciones en cuestión son recientes, de enero de este año.

En uno de los audios, la ex Gran Hermano le dice: "Te quiero agradecer por todos los consejos que me diste, mil gracias. Esperemos que me vaya bien".

Luego, con una risa pícara y un tono bastante sensual le dice: "Es increíble lo clara que la tenes, muchísimas gracias, me estas re ayudando".

chat malaspina 01.jpg El supuesto chat

En el chat, la ex GH le pide llamarlo y él la hace esperar, como si estuviera con alguien al lado. Luego de la llamada, ella le escribió: "Uhyy se me cayó el celular, me pones nerviosa". Queda en evidencia la confianza entre los protagonistas.

chat malaspina 02.jpeg El supuesto chat

Lo publicó un periodista chileno, ya que ella está trabajando en un reality, en el país hermano, y parece que quiere subir rápido a la fama.

Ángel de Brito mostró los audios en su programa, " Los ángeles de la Mañana " (El Trece), y recibió un mensaje de Vicuña en el que le pide a Romina que lo desmienta, ya que asegura que no es él. En caso de no hacerlo, manifestó que le hará un juicio por manipular su identidad.

