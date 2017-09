Se enojó Sabrina

A Sabrina Rojas no le gustó nada las declaraciones de Griselda Siciliani , que hace algunos días le contó a Susana Giménez, en su programa, que tuvo un romance con Luciano Castro.







La primera que habló sobre el tema fue Araceli González , quien deslizó que antes de salir con Adrián Suar , la protagonista de Sugar estaba con el actor de Las Estrellas.





En una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez), la actriz de Golpe al corazón hizo su descargo. "No me divierte que lo digan. ¡¿Qué necesidad de decirlo después de tanto tiempo?! Así como se le pide al hombre que sea caballero, las mujeres, lo mismo".





"Griselda no es mediática, pero es una mujer que genera noticias. ¿Era necesario decir que sí? Si no querés que se genere nada, podes evadir la respuesta. No te digo mentir... Pero son cosas que se generan sin maldad. Igual está bueno no decir algunas cosas", añadió.





Sobre su relación con Luciano Castro, destacó que diariamente priorizan el bien familiar: "Podríamos trabajar el doble, pero la verdad que priorizamos la familia por sobre todo, porque nuestros hijos son muy chiquitos, el tiempo pasa muy rápido y se nos va enseguida". Sobre la relación amorosa, confesó que "nosotros vivimos en crisis desde que nos conocimos, una vez por mes lo quiero echar de casa, pero tenemos en claro que nos amamos para toda la vida".