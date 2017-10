Se destapó

Las heridas por su ruptura con Facundo Moyano van cicatrizando. Eva Bargiela, que reveló que la última parte de su romance con el político coincidió con el inicio de la relación con Nicole Neumann, aprovechó los rayos de sol del fin de semana para lucir sus curvas.



La modelo, que hace unos días fue vinculada con Fabián Cubero, compartió algunas fotos que realizó en la playa para una campaña, con un osado traje de baño.



"Y sí, fue una confirmación y me dolió. Yo no soy rencorosa, no odio a nadie, soy muy tranquila y sé entender a las personas, uno nunca sabe las vueltas que da la vida", había revelado Eva cuando se enteró que Moyano había ido a cenar con Nicole mientras era su novio.