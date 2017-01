Schwarzenegger le dio con todo a Trump

Pese a las obligaciones y ocupaciones que tiene como presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump sigue dedicando un tiempo para comentar --fiel a su estilo-- el acontecer diario de su país. Incluso si de televisión o entretenimiento se trata.



El viernes, el electo mandatario estadounidense se burló del bajo ráting que logró Arnold Schwarzenegger en su debut en el programa "El aprendiz", que él condujo durante 14 temporadas. Y en el final del mensaje publicado en Twitter le recordó su apoyo a la candidatura de Hillary Clinton.



"Wow. Llegaron los ráting y Arnold se ahogó por la máquina del ráting. Y eso que solo lo compararon con la temporada 14 que yo hice. Imagínense si lo hubieran comparado con mi primera temporada. Pero a quién le importan, total, apoyó a Kasich y a Hillary Clinton", tuiteó.



Enterado del mensaje de Donald Trump, el ex gobernador de California respondió con varios mensajes y un video.



"No hay nada más importante que el trabajo de la gente".



"Te deseo lo mejor. Espero trabajes para TODOS los americanos de la agresiva forma en que trabajaste para lograr rátings altos".



Finalmente, Arnold Schwarzenegger cerró con el video en el que cita un mensaje de Abraham Lincoln.



"La campaña terminó, la elección terminó. Nosotros no somos enemigos. Somos vecinos, amigos. Todos somos americanos. Trabajemos para hacer grande nuevamente América. Hagámoslo, pero juntos", concluyó.