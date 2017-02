Scarlett Johansson puso en duda la monogamia en una entrevista con la revista Playboy





La actriz, que tiene una hija de dos años y medio, y se separó de su segundo marido, del francés Roman Dauriac, dijo que el matrimonio iba en contra de su instinto.





"Pienso que la idea del matrimonio es muy romántica, es una hermosa idea y la práctica de eso puede ser algo muy bello. Pero no creo que sea algo natural ser monógamo. Puede que me critiquen por esto pero que no funciona. Es mucho trabajo. Y el hecho de que sea algo tan trabajoso para tantas personas, para cualquiera, es algo que prueba de que no es algo natural. Es algo de lo que tengo mucho respeto y he participado de eso, pero creo que va en contra de mi instinto", aseguró.





Además, a contramano de lo que piensan muchas personas, la actriz hizo una gran diferencia entre estar casado o no estarlo.





"El matrimonio, por empezar, involucra a un montón de personas que no tienen nada que ver con tu relación porque es un contrato legal y eso tiene un peso. Estar casado es diferente a no estarlo y cualquier que te diga que es lo mismo estaría mintiendo. Cambia cosas. Es una linda responsabilidad, pero es una responsabilidad", reflexionó.





Por último, al ser consultada respecto a que si luego de casarse en 2014 se sintió diferente al otro día, ella no dudó en su respuesta: "Si, definitivamente. Me sentí diferente. Tenía una beba muy pequeña de modo que la dinámica familiar era diferente también".