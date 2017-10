Santiago Bal, con tratativas avanzadas para hacer teatro en Mardel

El representante de Santiago, su hijo Mariano, se reunió con Suárez en los últimos días. Fue un encuentro de dos horas, donde Mariano Bal pidió una serie de condiciones al empresario, que serían otorgadas en pos de una respuesta positiva.

El gran protagonista de esta historia, Santiago Bal, aseveró: "Estamos en conversaciones, recién el lunes vamos a tener una cita. Estamos charlando, por parte de él hay mucho interés. Mi representante, Mariano, solicitó algunas cosas comerciales. Probablemente aceptemos".

Y amplió sobre las negociaciones con su expareja: "Parece que no vamos a estar con Carmen Barbieri . Me llamó Juan Alzúa, el productor, pero se acordó un poco tarde. A mi me gusta que me traten bien y trabajar. Alzúa me trató bien siempre, pero no sé que pasará".