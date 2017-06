Santiago Bal a Laurita Fernández: "Olvidate todo lo que pasó y volvé con Fede, él te adora"

Federico Bal y Laurita Fernández blanquearon su romance en marzo pasado, luego de varias idas y vueltas. Sin embargo, la relación amorosa entre ellos terminó. ¿El motivo? Una infidelidad.

Hace unos días estuvieron cara a cara en ShowMatch después de su escandalosa separación y confirmaron que hubo un tercero en discordia, Flor Marcasoli.

De esta manera, desmintieron las versiones que indicaban que se trataba de una pelea "armada", de cara al inicio del programa conducido por Marcelo Tinelli.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal confesó que seguirá haciendo lo posible por reconquistar a la bailarina y así lo demuestra regularmente en las redes sociales.

PrimiciasYa.com habló con Santiago, quien le hizo un pedido especial a Laurita: "Si se pueden arreglar me gustaría mucho. No tuve la oportunidad de conocerla profundamente a ella, pero sé que mi hijo la quiere mucho y me gustaría que estén bien", señaló.

Y añadió: "Fede está mal, está destruido. Yo quisiera que él esté bien porque sigue enamorado de Laurita. Por favor Laurita, olvidate todo lo que pasó y volvé con Fede, él te adora".