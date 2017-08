"Salientes"

Rocío Robles la hermosa bailarina de Tinelli aceptó de buen grado que Tyago Grifo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana es su "saliente", tal como él mismo la rotuló.





"Me encantó lo que dijo porque es la verdad, no somos novios por el momento, pero ya no podemos decir que recién nos estamos conociendo porque la primera etapa ya pasó, yo no estoy con nadie más que con él y, como él dijo, él tampoco. Estamos saliendo, por eso el término saliente. Estamos bien así", sostuvo la bailarina.





Rocío fue clara cuando contó si le ve futuro a la relación: "Yo le veo proyección a futuro, siempre que arranqué con alguien lo hice mirando hacia adelante. Después puede darse o no, pero yo tengo expectativas puestas ahí y ojalá que se de. Lo que más me gusta de él es su talento, su simpatía, me parece un pibe divino, humilde y con buenos sentimientos".





Además, el Mago Sin Dientes confesó que tenía fantasías sexuales con Rocío, ella se tomó con sorpresa semejante declaración. "El Mago es un luchador y por eso lo admiro. Lo saludo siempre que lo veo y he charlado con él en varias oportunidades, creo que me va a dar un poco de vergüenza ahora después de saber esto, pero creo que más vergüenza va a tener él", sostuvo entre risas la morocha.