Rodrigo Noya presentó a su verdadera novia y también es una diosa

Luego de confesar que su "relación" con Candela Ruggeri fue parte de una estrategia publicitaria, Rodrigo Noya presentó a través de las redes sociales a su verdadera pareja.





"Esta es mi novia real, la cual amo, es hermosa y me dio bola gente, ¡cada uno tiene lo suyos!", escribió el actor junto a la imagen de la bella chica, que se llama Sofía Sorrenti.





"La idea era mostrar que cualquiera puede estar con cualquiera y que cada uno tiene lo suyo para conquistar a una mujer, para los que me dicen que lo hice por plata no es así, lo hice porque soy de los que siempre la remé para conseguir una chica y conseguí muchas siendo quien soy yo. Cien por ciento actitud. Con esa mentalidad en mi vida logre todo lo que quise, beso a todos", aclaró el ex "Agrandadytos"





También en un móvil con "Intrusos", Noya y Ruggeri explicaron qué los motivó a llevar adelante la campaña.





Una foto publicada por Sofia Belen Sorrenti (@sofiasorrenti) el 24 de Dic de 2016



"Todos sabemos que no existen las parejas perfectas, sino tendríamos que estar cada uno con nosotros mismos. Empezamos a ver comentarios que me preguntaban por qué estaba con él, pero hay gente que rompió con este prejuicio", comentó la modelo.





"La idea era romper el prejuicio y disculpas si les mentimos, pero era para tomar conciencia con todo eso. Le mando un beso a mi novia Sofi", señaló el actor, y agregó: "Me decían ladri y me preguntaban cómo hice. Me decían que el padre me iba a cagar a patadas".





"No fue nuestra intención mentirles, pero hay muchos chicos que la pasan mal porque piensan que solamente nos pueden levantar por ser lindos o tener abdominales, y la verdad que no es así", cerró la rubia.





Embed



Ojalá pueda estar con vos toda la vida bombon mío te amo con todo mi ser , me amas y me cuidas como nadie , me divierto muchísimo al lado tuyo si estoy con vos no necesito nada mas. @_rodrinoya Una foto publicada por Sofia Belen Sorrenti (@sofiasorrenti) el 25 de Ene de 2017



Mi compañero, mi sostén, mi amigo, mi novio te amo con todo mi corazón espere mucho tiempo para poder subir esta foto jaja te amo con todo mi corazón sos lo más importante que tengo y estoy muy feliz de tener una persona como vos al lado mio TE AMO ❤ Una foto publicada por Sofia Belen Sorrenti (@sofiasorrenti) el 24 de Ene de 2017