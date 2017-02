La semana pasada, Rodrigo Noya volvió a la primeras planas como en los mejores tiempos de Agrandaditos por su falso romance con Candela Ruggeri.

Una vez aclarado que se trató de una movida de publicitaria para una importante marca de desodorantes (AXE), el actor acudió a las redes sociales para presentar a su verdadera pareja, una joven de 21 años llamada Sofía Belén Sorrenti.

"Esta es mi novia real la cual amo, es hermosa y me dio bola gente, cada uno tiene lo suyo!" enfatizó el actor. Ante lo cual, la joven le respondió con una foto de ambos y una declaración más que romántica. "Mi compañero, mi sostén, mi amigo, mi novio te amo con todo mi corazón espere mucho tiempo para poder subir esta foto. Jaja, te amo con todo mi corazón. Sos lo más importante que tengo y estoy muy feliz de tener una persona como vos al lado mío. TE AMO", escribió Sofía, dejando así en claro que lo de Rodrigo y Candela fue, efectivamente, un vínculo laboral.

Y en las últimas horas, Noya volvió a ser noticia ante los rumores que aseguraban que su bella pareja estaría embarazada. PrimiciasYa.com se comunicó con él y negó echó por tierra la versión: "No está embarazada, no es así. Gracias por preguntar pero por ahora no tenemos pensado en ser padres", afirmó.