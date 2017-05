A sus 37 años, Rodrigo Guirao Díaz reparte sus días entre Italia, México y Estados Unidos, donde se desempeña como modelo y actor. Radicado hace siete años en el exterior, el galán argentino se separó de la modelo Julieta Miquelarena y cuenta cómo son las nuevas conquistas a través de las redes sociales.





"Me separé hace cinco meses, después de cuatro años de pareja con Julieta, con quien conviví y todo. Me costó separarme pero lo superé. Sigo en contacto con ella pero muy poco. Es la vida", dijo en diálogo con Pronto.





Y confesó que recibe muchos mensajes privados en las redes sociales: "¡Ja! (Recibo) muchos; no te voy a mentir. Me caen 300 mil y yo debo mandar 30 por día también".





Al ser consultado sobre si él enviaba algunos, confesó: "Claro, ¿cómo no? Cada tanto, sí. Hay que aprovechar las redes sociales, pero con cuidado. Igual es raro volver a la soltería en estos tiempos, porque cambió mucho todo y hay un sistema nuevo de encare en las redes sociales al que yo no estaba acostumbrado".





"Eso de encontrarte con una persona que no conocés y que solo viste por fotos es extraño. No me gusta tanto. La mayoría de la gente miente y retoca mucho las fotos en Instagram", opinó.

Humilde, el rubio de ojos claros que hace suspirar a miles de seguidoras, aseguró: "Me pasa lo mismo que a cualquier hombre: quizá para algunas mujeres soy fachero pero para otras no. Y está bien. Además, la pinta no lo es todo. Quizás la chica que me gustó está en pareja o con otro mambo y no se puede dar. Son cosas que pasan".