Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Rocío Robles mostró en Twitter un fuerte mensaje que recibió de Charlotte Caniggia el fin de semana.





Lo cierto es que el sitio PrimiciasYa.com se contactó con la bailarina de "ShowMatch" quien explicó cómo nació el enojo de la rubia con ella.





"El viernes a la noche yo me fui a dormir temprano y recibí llamadas de Lhoan que no atendí justamente porque estaba acostada. Al otro día sinceramente me olvidé de preguntarle qué necesitaba entonces me llamó Nara Ferragut para decirme que atendiera Lhoan que me estaba llamando por un trabajo para una presencia en Jujuy el sábado a la noche, cosa que no se concretó porque no conseguimos vuelo", explicó Robles.





Y agregó: "Más tarde entro a Instagram y veo los mensajes de Charlotte que son los que yo publiqué en Twitter. Le contesté eso y después veo que ella sube una historia donde lo puteaba a Lhoan y a mí los periodistas me arrobaron".





"Entonces yo directamente para cortar con toda la situación publiqué los mensajes y no les contesté más a ninguno de los dos. La verdad que no tengo trato con ninguno", cerró la modelo.