Rocío Oliva fue citada por las amenazas a las hijas de Diego Maradona

Un audio vía WhatsApp derivó en una denuncia en la Fiscalía de la Mujer de Tigre por parte de Gianinna Maradona , quien consideró que Rocío Oliva , novia de su padre, había proferido amenazas que ponían en riesgo su integridad física al resto de la familia.





Les agradezco el interés pero todo lo que teníamos que decir, lo dijimos en la justicia y no nos interesa mediatizar el tema! Gracias! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 23 de mayo de 2017



El escándalo derivó en que la Justicia estableciera una orden de restricción perimetral para evitar que Oliva se acerque a menos de 100 metros de ellas por un plazo de 90 días, además de un botón antipánico si es que Oliva apareciera.





Según informó C5N, Rocío Oliva fue citada a la fiscalía de violencia de género de Tigre por las amenazas a las hijas de Diego Maradona.





"Yo no amenacé a nadie (...). Estoy tranquila y si ella pone perimetral ni me voy a acercar, porque yo vivo en una punta y ella en la otra. La denuncia en todo caso la tengo que hacer yo cuando ella me dijo de todo. Pero yo lo tomé como un enojo no como una amenaza. (...) Por suerte, yo también tengo todos los mensajes guardados", se defendió Oliva en declaraciones al ciclo "Pamela a la tarde".