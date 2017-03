La novia de Diego Maradona, Rocío Oliva, sería la primera participante confirmada para la nueva temporada del programa "Bailando por un sueño".



Mientras Marcelo Tinelli palpita el puntapié inicial del ciclo y su equipo esta trabajando para organizar el programa, comienzan a circular los primeros nombres de los participantes.



Este miércoles, en el ciclo de "Los ángeles de la mañana" se dio a conocer el primer nombre: "El primer confirmado para el Bailando 2017 va a llamar mucho la atención y no lo van a poder creer. Confirmada, Rocío Oliva".



Todo hace suponer que el "Diez" finalmente accedió para que su novia ingresara al famoso certamen a pesar de tener una tirante relación con el conductor del ciclo, debido a la participación el año pasado de la mamá de su hijo "Dieguito", Verónica Ojeda, y de Diego Júnior.



Al Pelusa le abría molestado que su ex pareja y su hijo mayor estuvieran exponiéndose y ventilando situaciones de su entorno familiar en la pantalla chica y mostró su enojo en 2016 cargando contra Tinelli.



"Con él estoy como el culo. Él me carga por televisión. Eso me hincha las bolas. Lleva a mi ex y ahora lleva a mi hijo. Me quiere tocar el culo pero no llega. ¿Sabes por qué? Porque a este gil le di de comer", le dijo en su momento al conductor de "Animales Sueltos", Alejandro Fantino.