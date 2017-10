Rocío Marengo defendió a Ari Paluch

Rocío Marengo habló sobre las denuncias públicas contra Ari Paluch por acoso y lo defendió en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Conmigo siempre ha sido un señor, siempre me dio una imagen de un tipo de familia, he compartido mucho y tiene una linda visión de la vida, siempre hablamos mucho del amor y de la familia. La verdad me sorprendió mucho y no puedo hablar nada malo de él", resaltó Marengo.





Y amplió: "Tampoco el tipo que te dice que sos linda o te hace dar una vueltita te está acosando. También hay algo que se pone de moda, se habla de violencia y salen todas a hablar de la violencia, hablan de los hijos, y salen todos a hablar de los hijos, hablan del acoso y salen todas a hablar del acoso".





ari paluch.jpg



Se refirió entonces al tratamiento del tema en los medios de comunicación y opinó: "Me parece que se tienen que cuidar un poco más estos temas, la televisión no da para hablar de estos temas con seriedad. Imaginate una piba que de verdad fue acosada y ve cómo se habla de esto como cualquier cosa".





En cuanto a los motivos por los que se acusa a Paluch, la modelo analizó: "A veces las mujeres sienten que acostándose con el productor o el conductor, y lo hacen esperando a tener trabajo o un mejor papel y no lo consiguen. También está la mina que cree que puede estar con alguien para tener un lugar, provocan con un escote".