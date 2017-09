Roberto Pettinato: "No sé cuántos hijos tengo"

"No me enojó lo que dijo Felipe porque lo conozco", expresó el conductor y ex Sumo respecto de los polémicos tweets de su hijo, quien recientemente lo acusó de no estar presente.





Sobre los rumores de un hijo no reconocido, el animador respondió fiel a su estilo humorístico: "No se cuántos hijos tengo. Son cosas personales". Sobre los rumores de un hijo no reconocido, el animador respondió fiel a su estilo humorístico: "No se cuántos hijos tengo. Son cosas personales".





Y agregó: "Obviamente voy a tener uno más pero no se con quién"





Roberto Pettinato, ganador del premio Martín Fierro 2017 por su programa "La Hormiga Imperial", finalmente habló con los medios acerca de su conflictiva relación con su hijo Felipe.