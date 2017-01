Paparazzi donde reveló que una de sus metas es gobernar la Ciudad de El multifacético periodista Robertito Funes Ugarte brindó una entrevista adonde reveló que una de sus metas es gobernar la Ciudad de Buenos Aires





Robertito nunca pasa desapercibido. Hasta llegó a ser elogiado por Cristina Fernández en más de una ocasión.





Ahora, el conductor de C5N lanzó una sorpresiva revelación durante una entrevista.





"En mi vida tengo cosas por cumplir, metas. Por ejemplo, me gustaría llevar a mi madre a que conozca Roma", dijo el mendocino.





Luego sorprendió: "Y quiero ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". Y agregó sin achicarse: "¡Me encantaría! Cómo no milito en ningún partido político y lo que me importa es la gente, me gustaría darle a Buenos Aires ese brillo que está tratando de encontrar".