Robertito Funes Ugarte: "Los famosos no me gustan, no me los banco"

Es, sin duda alguna, la cara de la moda y el glamour. Con un estilo muy particular y una forma distinta de encarar la cámara y las noticias, Robertito Funes Ugarte llega al canal Kzo para compartir la conducción de un programa nuevo junto a Nicole Neumann. El ciclo se llama "Tardes nuestras" y comenzará el próximo lunes a las 16.

"Vamos a estar con Nicole haciendo un programa nuevo que se llama Tardes nuestras, de 16 a 18.30, mucha información, noticias, entretenimiento, ironía, de todo un poco, muchos condimentos que aquí se van a explotar de otra manera", le contó al sitio PrimiciasYa.com antes del ansiado debut.

Y agregó la definición exacta del programa: "Yo no diría que es un magazine, es un show de noticias, esto tiene historias para contar, desde las más locas hasta las más sensibles".

Sobre la relación que mantiene con Nicole siendo que ambos vienen del mundo de la moda, Robertito expresó: "A Nicole la conozco hace 20 años, ella comía chupetines en la pasarela y yo hacía rondo flic flac con las marcas de zapatillas en el año 97/98. De ahí cada uno por su lado hasta que hoy nos reencontramos de nuevo".

Cabe destacar que Ugarte pasó esta semana por el quirófano para realizarse una intervención en uno de sus ojos. "Me operé del ojo. Fue rapidísimo, dos minutos, tenía una preparación que me la hice yo como de quince días porque tenía que entrar al quirófano. Fue la primera vez que me opero. La idea es no usar más anteojos, dicen... me la hizo el mismo médico que operó a la Chiqui Legrand. Viste que ella no usa anteojos. Ojalá llegase así a la edad de Mirtha, sin anteojos", sostuvo.

Sobre su futuro en los medios, el conductor se comparó con la actriz francesa: "¿Cómo ve veo? Como Brigitte Bardot, llena de perros y viviendo en Saint-Tropez... uno se retira cuando llega el momento. Hay que bajarse del barco a tiempo".

"Venía hace 10 años en C5N. Ahora se dio esta posibilidad. Fue de la mano de Martín Kweller y de Paul García Navarro, mi manager. Decidimos en conjunto venir aquí. Hay algo muy interesante para este lunes. Parece que explota algo. Tiene que ver con lo político, social y de espectáculo. Está confirmado y no se puede decir nada", añadió sobre su arribo a la nueva señal impulsada por Kuarzo Entertainment Argentina.

"A mí los famosos no me gustan, no me los banco, no me parecen, pero van a venir y están invitados porque es la idea del programa. Va a venir gente conocida e ignotos que tienen algo para contar. Gente muy fricki. Tenemos una sección con animales que es lo que le gusta a Nicole y compartimos ese gusto. Ella tiene 34 y yo 4, me faltan 30 para alcanzarla...", afirmó.

Sobre el romance de semana entre Nicole (su nueva compañera) y Facundo Moyano, Robertito remarcó: "Viene con el bolso... con Facundo Moyano no lo sé, no le pregunté esas cosas. No tenemos tanta confianza. Quien te dice viene con él. De ser así creo que es donde se debería sentar, es lo que corresponde".

Por Juan Pablo Godino (@juanpablogodino)