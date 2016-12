Robert Redford, galÃ¡n eterno: a los 80 aÃ±os, Â¡luciÃ³ una sunga en sus vacaciones!

Galán eterno, Robert Redford despertó suspiros en la platea femenina a lo largo de vaaarias generaciones. A los 80 años, el inoxidable sex symbol demostró que todavía tiene mucho camino por recorrer durante sus paradisíacas vacaciones en México. El ilustre actor y director no tuvo ningún problema a la hora de ponerse una diminuta sunga para disfrutar de la arena y el mar.





Acompañado por su esposa, Sibylle Szaggars, Redford aprovechó los días de relax para ponerse al día con la lectura y, lógicamente, contrarrestar las altas temperaturas con unos merecidos chapuzones en el agua. El ganador del Oscar confesó en 2013 que ser un hombre atractivo truncó su carrera como actor y que le molestaba haber sido considerado un sex symbol.





"Me sorprendió cuando me llamaron así por primera vez. Me sentí honrado y lo disfruté por un tiempo. Después me di cuenta que no podía desligarme y me hizo sentir incómodo. Se convirtió en una restricción", aseguró en una entrevista con la BBC. Leyenda viviente del cine mundial, Redford recibió el mes pasado la medalla presidencial de la Libertad de parte del presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama.