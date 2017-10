Reina Reech se suma a "Menopausia show" y está feliz

Reina Reech se suma "Menopausia show".

La directora, actriz y conductora habló sobre su incorporación a la obra que protagonizan María Valenzuela, Ernestina Pais, Marta González y María Carámbula.

"Me pone feliz. La obra me pareció muy divertida, es un nuevo desafío. Nunca trabajé con González Gil, empiezo los ensayos esta semana. Admiro muchísimo a mis cuatro compañeras. Para mí va a ser un honor compartir el escenario con ellas. Es un show divertido, con humor, música y una puesta coreográfica. Es un combo completo. Estaremos en el Teatro Carreras a partir del 27 de diciembre", manifestó la madre de Juana Repetto.

¿Cómo imagina la temporada en Mar del Plata? "Me imagino una temporada de disfrute, tenemos una función diaria, de martes a domingo a las 21hs. Disfrutaré el día de esta ciudad que es divina. Ahora estoy buscando el lugar donde voy a vivir. Va a ser una temporada largo, terminamos el 2 de abril", contó.





Para finalizar, reveló: "Quiero sentirme cómoda y recibir a mis hijos, a mi nieto que es el amor de mi vida. Se viene un veraneo acompañada de mi familia y haciendo lo que me gusta. Dirijo muchas veces, escribo espectáculos pero mi orgen es ser una laburante del escenario y eso voy a hacer. Quiero conmover a la gente, eso me activa y me pone con pilas".