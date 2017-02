"Quiero un hijo como la consecuencia de un gran amor"

El actor Mike Amigorena vive el amor y las relaciones de pareja de un modo particular: confesó que no podría mantener una relación bajo el mismo techo con una mujer. Y eso, no pasó inadvertido.





"No quiero un hijo como un pasatiempo porque se me pasa el carro. Yo quiero un hijo como consecuencia de un gran amor. Y el gran amor, a los 45 años, es difícil".





En nota con Agarrate Catalina, por La Onde Diez, el actor de Quiero vivir a tu lado hizo alusión al tema y lo remarcó como una limitación: "No tengo la capacidad de generar diariamente un vínculo. ¿Si mis amores lo entendieron? No sé, pero puede hacer algo con esas relaciones. Pude crecer y yo habré hecho crecer. No es lo ideal para una mujer que se le diga eso (que no quiere convivir). Igual, eso no se acepta por miedo, porque estamos acostumbrados a que si no convivís, me vas a dejar o me vas a engañar. Y eso es un error. Tengo mi vida y quiero extrañarte".





Por otro lado, Catalina Dlugi le preguntó si tenía ganas de ser papá, y Mike expresó su deseo de tener un hijo, pero no bajo cualquier contexto: "No quiero un hijo para un escape o como un pasatiempo porque se me pasa el carro. Yo quiero un hijo como consecuencia de un gran amor. Y el gran amor, a los 45 años, con una vida medio carreteada, es difícil... Si aparece, va a venir. Soy feliz", dijo el reconocido actor, seguro de sus pensamientos.