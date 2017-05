"Quiero entrar al Bailando para desenmascarar a Fede Bal, tengo pruebas"

En las últimas horas se supo que Federico Bal y Laurita Fernández participarán por tercer año consecutivo en el Bailando.





Aunque la pareja había dudado de regresar al certamen, finalmente decidieron bailar en la nueva temporada que el 29 de mayo por El Trece.





Para anunciar la noticia, la conductora de Combate compartió con sus seguidores de Instagram un divertido video en el que aparece junto con el hijo de Carmen Barbieri y el coach Matías Napp.





Embed Hola #showmatch2017 #TEAMLF Una publicación compartida de Lau Fernández (@holasoylaurita) el 17 de May de 2017 a la(s) 8:39 PDT



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con una ex novia de Fede Bal, quien manifestó que quiere entrar al certamen para desenmascarar al actor. Se trata de Tamara Gala, quién terminó muy mal su relación con el hijo de Carmen, y manifestó: "Creo que tengo mucho para dar en el Bailando soy profesional, es mi sueño y sobre todo soy buena mina. Me encantaría sacarle la careta a unos cuantos, pero no con palabras sino con pruebas. Siempre me manejo con la verdad y voy a demostrarlo. Hoy más que nunca defiendo a la mujer y hay gente con pantalla que se burla de nosotras".





Y destacó: "Siento que me merezco un lugar en el Bailando y por lo que soy, que no jueguen más con mi trabajo y que no me amenacen más. No sólo quiero entrar al programa para demostrar que no soy una simple mediática, quiero entrar para que vean la bailarina que soy y demostrarle a la gente quiénes mienten en este juego. Hay muchas pruebas y no sólo testigos, hay fotos de todo lo que he contado en las vacaciones. Hay pruebas del robo en mi local y hay testigos que afirman el juicio que tengo con Carmen Barbieri".





Por último, Tamara Gala, aseguró: "La mentira tiene patas cortas y hoy de a poco se lo está viendo (por Fede Bal) sin que yo muestre nada, pero cuando lo haga todos los que me llamaron mentirosa se van a tragar la lengua. No hablo en vano, con los audios pasó lo mismo y los mostré. Las fotos van a salir públicas muy pronto".