¿Qué va a hacer Fede Bal? "Me ofrecieron varias obras"

Federico Bal y Florencia de la V son los principales protagonistas de la comedia teatral "Sálvese quien pueda", que produce Dabope, la productora del Chato Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.





En las últimas horas, se dijo que Flor y Fede estaban en duda para la temporada teatral de 2018 que se avecina. Este medio pudo dialogar con Corbo y confirmó lo antes mencionado.





"No tenemos proyecto para Florencia, con Fede hablé ayer y nos vamos a juntar en estos días para ver qué proyecto tiene. La relación con Flor es normal, nada extraordinario, una relación laboral", relató Ezequiel.





flor de la v.jpg



Y amplió: "Con Fede es lo mismo, estamos viendo qué vamos a hacer, quedamos en juntarnos este viernes o la semana que viene".





Flor de la V. contó al respecto: "Estoy viendo, aún no tengo nada confirmado. Dabope no son los únicos productores que hay en el mundo teatral. Quizá publican esto porque no hay noticias. Estoy analizando propuestas".





En tanto, Federico Bal quien explicó al respecto: "Me ofrecieron varias obras. Por empezar una que es antes del verano, para octubre y noviembre. Después me junté con otro productor que hay una obra muy buena para hacer también. Justo el miércoles hablé con Ezequiel Corbo de Dabope y en estos días tengo una reunión para charlar, no me ofreció ningún proyecto".