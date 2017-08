¿Qué panelista de televisión se hizo un trasplante de cabello?

El trasplante de cabello es una técnica estética cada vez más de moda en la farándula porteña y Tomás Dente compartió en las redes sociales la última intervención que se hizo.

En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, el panelista de "Nosotros a la mañana" y Mediodía A24, contó: "Ya es la cuarta operación de implante capilar que me hago. La primera me la hice en 2007 y la última ahora. Me hago una cada dos años y medio y la idea es que esta sea la última".

"Esta última fue más que nada un relleno o se le llama una densidad capilar. Es para darles más volumen al cabello que ya tenía previamente implantado. Es una operación, te anestesian, dura tres horas pero ya estoy perfecto reposando en mi casa. El gran cambio se verá recién en el verano porque hay que darle tiempo a que crezcan los folículos nuevos", detalló.

El trasplante consiste en extraer las unidades foliculares de los laterales y parte de atrás de la cabeza (donde los folículos permanecen de por vida) para posteriormente implantarlos en la parte superior de la cabeza.