El tema de este lunes en la farándula porteña giró en torno a la noticia sobre la ruptura del noviazgo de Fede Bal Laurita Fernández y, oh casualidad, Barbie Vélez –ex del actor- y su madre, Nazarena Vélez , estuvieron juntas como invitadas en el ciclo Cortá por Lozano, por Telefe. Por supuesto, la conductora del envío no dejó pasar la oportunidad de preguntarles al respecto.





"No nos importa", tiró Nazarena. "No nos importa. Que sean muy felices", la siguió Barbie "¿Lo pasado, pisado?", insistió la conductora: "Sí", fue la respuesta.





Luego de la pregunta de rigor, Nazarena mandó al frente a su hija cuando Lozano preguntó por el corazón de la morocha: "Está re picoteadora. Me hace el típico chamullo que te hacen los flacos. 'No estoy para enamorarme', no quiere compromisos. 'Ay, mamá. No ves que es un denso. ¿Cómo me va a mandar flores?'".





Pero Barbie se mostró molesta con los comentarios de Nazarena: "Bueno, Barbie. Te mandaron un perro, te mandan de todo y lo sabe todo el mundo. Lo dijeron todos los programas. Le mandaron un bulldog francés. Yo te lo googlié enseguida porque era caro", continuó Vélez.





Más tarde, Nazarena se refirió al secuestro de su ex pareja, Gonzalo Gamarra.





"Me enteré por la prensa y los periodistas, la verdad que me angustió. Me comuniqué con su hermano y me dijo que está bien y que su familia está bien. Es tremendo. Me pasa a mí todos los santos días cuando Barbie va en su auto o cuando el Chino quiere ir caminando al colegio".





"Vi el video del secuestro media hora antes de venir al programa y me súper angustió. Por suerte ya sabía el final, si no era muy heavy. Le mando un beso a él y a toda su familia", concluyó.