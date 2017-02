Â¡QuÃ© abdominales!

Kendall Jenner es una de las modelos más requeridas del momento. Desfila para los más importantes diseñadores en las Semanas de la Moda, sus portadas en las revistas más importantes de la industria ya son moneda corriente, y es el rostro de diversas e importantes marcas.





A pesar de lo que muchas personas se jactan en decir, su éxito no se debe únicamente a su apellido, sino que su increíble cuerpo y altura le abrieron grandes puertas en la industria. Kendall no solo tiene un rostro hermoso, sino que su cuerpo también es completamente matador, digno de las más hermosas modelos.





Si alguna vez soñaste con tener abdominales tan perfectos como los de Kenny, entonces este es un gran momento para ti, ya que ella misma contó cómo lograrlo.





A través de su APP y sitio web, la mayor de las hermanas Jenner contó: "Mis abdominales son mi parte favorita para entrenar. Amo cuando mi entrenador, Gunnar Peterson, asesina mis abdominales. Al día siguiente, duele incluso hasta reír. Así es como sé que estoy haciendo bien los ejercicios".





Pero no solo se esfuerza por ejercitarse en el gimnasio, sino en cualquier momento libre que tiene en su apretada agenda."A veces cuando estoy viendo TV, pienso, 'Debería estar haciendo abdominales o sentadillas ahora mismo'. Y luego me levanto del sofá y lo hago." Pero ella es como toda mortal, y como a veces sufre de pereza y no quiere ejercitarse, reveló cuál es su secreto para combatirlo, y te aseguramos que tú también podrás hacerlo desde tu hogar.









Embed chaos Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 12:27 PST

Embed there's no crying in baseball Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 8:17 PST Embed Met 2016. thank you @versace_official @esteelauder @voguemagazine #EsteeModel Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 2 de May de 2016 a la(s) 7:31 PDT Embed waking up in @calvinklein #mycalvins #ad Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 1:20 PST