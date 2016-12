PSY confesó que se volvió alcohólico y toma por cualquier cosa

Park-Jae Sang, más conocido como PSY, fue entrevistado por el Sunday Times, y confesó ser alcohólico.





"Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frio bebo, si hace calor bebo", expresó el cantante, haciendo público su problema de alcoholismo, al que recurrió abrumado por la fama.





"Después de 'Gangnam Style' yo era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente".





Gangnam Style fue todo un hit en todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en el video más visto de la historia de En el 2012fue todo un hit en todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en el video más visto de la historia de YouTube