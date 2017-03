Por culpa de Trump

La cantante Barbra Streisand ha echado mano de su cuenta de Twitter para revelar cómo está afrontando en su ámbito doméstico los dos meses escasos que lleva Donald Trump ejerciendo su cargo de presidente de Estados Unidos, una situación de la que intenta evadirse cada vez que puede, y especialmente cuando el mandatario hace uso de su retórica más incendiaria para atacar a sus enemigos, a través de su pasión por los dulces.

"Donald Trump me está haciendo ganar peso otra vez. Suelo empezar el día únicamente con líquidos, pero después de ver las noticias de la mañana, no puedo evitar comerme unas cuantas tortitas con sirope de arce. Vivimos tiempos de auténtica locura, así que no nos queda otra que comer tortitas", expresó la veterana intérprete en su espacio personal para criticar los últimos intentos del republicano de desacreditar a su predecesor en el cargo, Barack Obama, al acusarle de haber instalado dispositivos de escucha en sus oficinas de la famosa torre Trump durante la campaña electora.

A pesar de que lleva años tratando de mantenerse en un segundo plano y raras son las ocasiones en las que aparece en un acto público, la premiada actriz y cantante no dudó en implicarse a fondo en la fallida carrera de Hillary Clinton hacia la Casa Blanca a finales del año pasado, para lo que se animó incluso a escribir una canción en la que enumeraba varios motivos por los que una hipotética -pero ya real- presidencia de Donald Trump sería un desastre para la humanidad.

"¿De verdad es tan rico? Quizá es muy pobre. Hasta que no revele sus declaraciones de impuestos nunca lo sabremos. Algo se nos escapa, yo no lo apruebo, pero si acabara tomando las riendas del mundo libre, ¿dónde nos moveremos? Y si por alguna casualidad acaba en el cielo, incluso allí arriba declarará la guerra. Este triste, vulgar payaso. Estás despedido, maldito payaso", reza un extracto de la canción que improvisó durante un evento para recaudar fondos de cara a la campaña demócrata.