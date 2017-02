Polémico look

quiso mantener oculto su romance, no lo logró. Luego de jugar a las escondidas durante poquísimos días, Karina Jelinek blanqueó su relación con su novio político: Alberto Czernikowski. Ni bien confirmó su romance, recibió cientos de críticas. Más allá de la opinión de los haters, la morocha optó por mostrarse muy enamorada de él a través de las redes sociales.





Además de mostrarse públicamente junto a su nuevo novio millonario -candidato del PRO- la morocha optó por acompañarlo en su ascendiente carrera política. El muchacho la invitó a visitar un merendero en Malvinas Argentinas y ella lo acompañó. Para conocer a los chicos, Karina opto por un look que generó una enorme polémica. Eligió un jogging cintura alta rojo, una musculosa súper ceñida al cuerpo (arremangada para que se viera su abdomen) y se ató el cabello.





Lejos de llamarse a silencio, Matilda Blanco expresó su opinión sobre el extraño look que eligió Karina Olga. "Se vistió de punga sexy para ir a Los Polvorines. Se inventó un look entre punga y rollinga sexy", dijo la asesora de moda en Nosotros a la mañana y agregó: "La gente no es tonta. Uno puede generar kinestesia con la gente, es decir, acercarse. Un político se arremanga las mangas de su camisa. Pero la gente no es tonta, se da cuenta de que esto es recontra forzado. (...) Una colita arriba, la remera atada, un jogging y unas zapatillas hechas bolsa. No me parece. La ropa, lo que te ponés, también es una manera de comunicar y dice de vos. Me parece que ella está comunicando algo que no es correcto. Si ella se pone un bucito, un jean, unas zapatillas, es lo mismo y es mucho más cercano. Porque sino, mostrar el cuerpo, no. Pantalón colorado, remera celeste, zapatillas viejas...".