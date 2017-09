El romance no llegó a los dos años. Y tuvo su punto final a principios de mayo, cuando Mica Viciconte le confirmó a este medio que se había terminado la historia de amor con Pitu Blázquez, su excompañero en "Combate".

Pero en los últimos días, este portal dio cuenta de los "likes" que Micaela le sigue poniendo al acróbata. "Hace unos días tuve un problema con el celular. Alguien tenía mi contraseña y ponía 'me gusta' a las fotos de mi ex. No nos seguimos en Instagram o Twitter, corté hace bastante y no tengo relación. Lo hablé con él porque era un garrón, prestaba a la confusión y no era mi idea", dijo ella al ser consultada sobre el tema.

Por su parte, en diálogo con PrimiciasYa.com, Pitu indicó: "No me sorprende lo de los likes. Ella siempre valoro mucho mi trabajo y nuestro sueño. Si bien nos separamos hace un tiempo, en los últimos meses fuimos al cine y se tomó un avión para ver el estreno de mi obra Hermosamente Diferentes. Ella habló con mis chicos con capacidades diferentes que trabajan en la obra y siempre intentó que mi trabajo se difunda".



"Me resulta raro que sepan su contraseña ya que el celular el cual le regale tiene huella digital. La relación se terminó definitivamente con el segundo ingreso a ShowMatch, ella ha cambiado mucho, debe ser difícil tener tanta exposición y tener los pies sobre la tierra", indicó.

Luego remarcó: "Yo voy a estar siempre agradecido, hay muchos seguidores de ella que me siguen gracias a que ella aportó su granito de arena a nuestro sueño difundiéndolo, sabiendo que estaba bueno que gente con capacidades diferentes tenga trabajo y que damos un mensaje hermoso de vida".

Por último, arrojó: "Ojalá que esto likes no le imposibilite que Cubero la invite a salir como ella quiere. Creo que lo hizo desde ese lugar de aportar al sueño que ella conoce bien y no de otro lugar para volver a tener algo. Le deseo lo mejor de todo corazón y que sea muy feliz con la persona que elija. Yo siempre voy agradecer su generosidad por nuestra causa más allá de nuestras diferencias".