Miguel Ángel Pierri, abogado de Ari Paluch, habló sobre la acusación que pesa sobre el conductor por acoso sexual por parte de una microfonista de A24, Ariana Charrúa.





"Primero aclarar que yo soy el defensor técnico, no avalo ni impugno ninguna conducta personal. Sí te puedo decir que Ari está anímicamente muy mal mal, se siente inocente", comentó Pierri.





"Con mucha altura resolvimos la cuestión con América. Destaco la transparente actitud de la emisora a través de sus abogados que llegamos a un acuerdo de recisión. Entendimos que era la salida saludable porque no estaban dadas las condiciones para seguir. El canal tuvo su posición y a las 13.30 del martes firmamos un acuerdo de recisión", añadió sobre el final de Paluch en el noticiero.





"En cuanto al resto de la cuestión, por un lado estoy alerta sobre de quiénes puedan llegar a vertir juicios que ataquen el honor y pongan en peligro la fuente laboral de mi cliente. El que tenga que decir algo que lo diga en la Justicia", comentó el letrado.





"Si hay alguna denuncia, nos presentarnos a derecho para hacer nuestro descargo de inmediato. La situación es muy particular. He analizado el video desde el lunes a la tarde que lo vi y sinceramente en lo personal no veo una actitud de abuso. Ari reconoce que tocó con su mano la cadera de la microfonista y le pidió disculpas de inmediato".





"Ari pidió disculpas, más no puede hacer. Estamos a la espera de las eventuales acciones legales que puedan llegar a aparecer", cerró sobre el caso.