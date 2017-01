Pico Mónaco dialogó con La Nación y además de hablar sobre los inicios de su relación con Pampita, confesó que se muere por convertirse en padre.

"Al principio, cuando empezamos a chatear, sentía que era muy cortada, me contestaba muy seca. En un momento le pregunté si la estaba pasando bien. 'No pienses que soy así, soy malísima escribiendo', me dijo. Entonces le dije que hiciéramos a la antigua: hablemos por teléfono".

Luego, expresó sus deseos de ser padre y formar una familia: "Me veo con uno, dos, tres hijos. ¿Por qué no? Me encantan, tengo mucha química con los chiquitos, tengo sobrinas, soy padrino, hoy en día están los hijos de Carolina. ¿Me veo como padre? Sí, me veo".

Fuente: Primicias Ya