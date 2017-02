Picantes confesiones

Fuente: Ciudad

Rocío Robles (24) desplegó su belleza para una producción de fotos veraniega. además, la rosarina de sensuales 90-62-90 y 1,71 metros, confesó cómo fue su rumoreado romance con Fede Hoppe (44). Y dará fechas que sorprenderán a más de uno. O una.A poco de iniciar el diálogo, la morocha manifestó el trance que vivió durante el final de 2016, cuando explotó la noticia de su affaire con la mano derecha de Marcelo Tinelli: "Pasé las fiestas de fin de año con mi familia en Rosario y después me fui de vacaciones a Natal, Brasil, con mi mejor amigo y unas amigas. Hicimos vida de playa porque allá no hay nada, si hubiera ido a buscar noche me habría aburrido muchísimo, porque no había un solo boliche. Fue más un retiro espiritual que otra cosa, la verdad es que necesitaba eso después del mal momento que pasé".-Tenía que ir para hacer un trabajo allá, y no estaba pasando por un buen momento. Entonces, como la persona que me convocaba lo sabía, me propuso que vaya a despejarme un poco. Y como teníamos donde quedarnos y me regalaron los pasajes por mi cumpleaños, me fui para allá.-Y... no puntualmente por eso, porque me estaban pasando otras cosas, pero obvio que todo ese tema con Fede influyó.-Sí, estuvo él y también mis compañeras, ja, ja. Fede estuvo como mi amigo. Las fotos las subí yo porque no tenía nada que esconder. En las redes me dijeron de todo, me re bardearon. Era mi cumpleaños y lo hice en un boliche, y si él decidió ir, tenía que atenerse a las consecuencias. Obvio que él sabe que es un lugar público.-Obvio, quedamos con muy pero muy buena relación porque yo lo quiero mucho. Por eso creo que cuando digo que no estoy con él, que lo quiero mucho y que sigo teniendo un vínculo, por ahí no me creen. Pero la verdad es que a mi familia la tengo en Rosario y si hay una persona con la que cuento acá, es con él, y él también para mí. No estamos juntos, él pasó por cuestiones de salud, yo también y la primera persona que corre el uno por el otro, somos nosotros. Es así, es difícil de entender porque él es una persona muy profesional en el laburo y todo. Obvio que al principio, acercarse a mí, no fue fácil en su momento, ni para mí tampoco tomarlo en serio o confiar en él. Después, una vez que confiamos, él tiene un círculo muy chico y yo también. Nos elegimos, y es vínculo va a seguir estando. No sé si más adelante puede llegar a salir otra foto o no. No pienso dejar de compartir momentos con él.-La verdad es que sí, tenemos un muy buen vínculo, bastante consolidado. Hoy somos amigos. Ni como hermanos, ni un poco más. Somos amigos. No sé en qué anda él, o sí sé pero no voy a decir nada, porque entre nosotros nos contamos todo. Yo sé sus cosas y él sabe lo mío. No quiero que se diga que estamos juntos para que ninguno de los dos pueda llegar a tener problemas. Es una persona que quiere que se hable de él por su laburo. Nunca habló de una relación, salvo cuando se vio empujado por la pareja o por el programa en su momento... Es muy difícil esconder algunas cosas con el programa en vivo.-Te digo la verdad: lo quiero mucho, comparto muchas cosas con él, nos divertimos y eso es fundamental, cuando estuvimos juntos tuvimos mucha piel, que eso también es fundamental. Eso obvio que sigue estando, creo yo, pero en este momento, no. Por eso no lo descarto, no voy a decir ahora que no, pero capaz que en tres meses me ven con él y quedo como una mentirosa. La verdad es que no sé qué puede pasar a futuro. Hoy no.-El primer año, sí, la verdad que sí.-Fue en 2014, el año en que Laurita bailó con Aníbal Pachano, que ella todo el año como que utilizó el romance como para la previa del Bailando, pero no estaban juntos. Fue el año en que yo estaba con Hoppe, pero a mí no me molestaba. Con Barby no estaba, pero después se peleó conmigo y se puso de novio con Barby, con quien ya había ido y venido.-La verdad es que no sé, no me acuerdo... Más de cinco meses no fueron.-Yo la conocí cuando entré, creo que cuando bailó con Pachano. No tuve más relación que esa. De hecho, en un momento compartimos agencia de modelos, pero ni nos cruzamos. Por lo del tweet que puse el otro día (N de la R: mostró que Laurita Fernández había entrado a su Instagram Stories), yo estaba por ir Más Tarde Imposible, el programa de las trasnoches de C5N, y avisé que iba a estar ahí. Entonces, durante el programa me dijeron que era impresionante la cantidad de gente que escribía por Instagram. Cuando llegué, hice una captura de pantalla de la gente que había visto lo que publiqué y la verdad es que estaba ella ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿No publicarlo porque está ella? Volví a cargar la foto tres veces porque sabía que podía llegar a salir ese tweet y seguía estando ella en primera plana. No sé si tiene que ver con quién fue el último que actualizó la foto o qué, pero hice la captura, lo subí y agradecí. De hecho, ni la arrobé, lo contaron en algunos portales y ni le di favorito, nada.-No. La realidad es que el primer año, cuando entré a ShowMatch, sí salí con Fede, pero no se supo. Salimos, pero la verdad que ambos estábamos en otra. Ahí sí, ellos venían de un noviazgo y todo, pero que yo sepa, no estaban juntos. Después, cuando ellos estaban de novios, yo también estaba de novia y ahora que están peleados, yo no estoy con él.