La información recientemente difundida sobre la internación de Felipe, el hijo de Roberto Pettinato, a raíz de un desorden alimentario, llevó al equipo de Infama a ir en busca del conductor. Sin embargo, lo que se encontró el reportero al intentar realizar la entrevista fue sorprendente: el ex Sumo, de muy mal modo, rechazó la nota y hasta amenazó con agredirlo. Y por si eso fuera poco, lo trató de "ciervo".



"No quiero hablar, no tengo ganas", señaló inicialmente Pettinato, quien ante la insistencia del reportero, lanzó: "Flaco, dejame en paz o se arma".



Cuando el notero buscó explicarle que, simplemente, se encontraba trabajando, la respuesta del conductor fue primero en tono de burla y, luego, otra vez agresiva: "Basta, no me rompas las pelotas". Instantes después, en el momento en que se subía al auto, insistió con los agravios. "Ese es un ciervito. Vaya, vaya a comer", expresó.



De regreso al piso tras conocerse el material, Denise Dumas hizo un duro descargo en el que cuestionó y repudió la actitud del conductor.