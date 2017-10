Ya pasó más de un mes del robo que sufrió la trilliza de oro María Emilia, quien habló con PrimiciasYa.com del terrible acontecimiento que la llevó a escapar tirándose de un balcón de su casa para pedir ayuda, por lo que se fracturó una vértebra y se fisuró la muñeca, lo que la lleva a usar aún un cuello ortopédico.

"La saqué barata. Mi mamá es un amor y me acompaña en todo momento, porque mis hermanas tienen muchos compromisos. Pero por suerte todo marcha bien y sigo en reposo hasta fines de noviembre", contó la ex conductora de televisión.

"Estoy tratando de estar mejor, las cosas pasan. A todo el mundo le pasa y hay que asumirlo, no queda otra", añadió.

María Emilia señaló que en el momento del asalto estaba durmiendo junto a su marido, el ex polista Clemente Zavaleta, y que tras escuchar que había gente en su casa se lanzó por el balcón. Sobre ese dato, aclaró: "En este momento pienso qué horror lo que hice, pero fue lo que se me pasó por la cabeza. Tenés tanto susto y miedo encima que la verdad no sabes cómo vas a reaccionar. Yo reaccioné así para pedir ayuda obviamente. No es una pesadilla, es una película de terror lo que viví".

A su vez, aprovechó la entrevista para hacer su descargo hablarle a las autoridades para combatir contra la inseguridad: "Son cosas que hay que buscarle una solución urgente, cada vez es peor. Lo que más mal me tiene es eso, que no se los agarré, que no haya una condena y que nadie sepa lo que pasó".

"Hasta ahora no hay ninguna novedad, y no va a ver. Había cámaras, seguridad y ya pasó un mes de esto y no se sabe nada. Y no creo que se sepa algo. Es una lástima que suceda esto que no debería suceder y vivir con miedo. Me da tristeza que no haya una solución. No me queda otra cosa que perdonarlos y seguir con mi vida", finalizó.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino