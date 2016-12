Pedro Alfonso prefirió ignorar las críticas de Flor de la V y le fue bien

Habló de su beso con Marcelo Polino y de cómo se sintió ante las acusaciones de quienes lo tratan de "acomodado".





Sobre el terrible beso que le dio a Polino luego de un año tenso entre jurado y participante, Pedro sorprendió con la respuesta: "Hacía mucho que tenía ganas", dijo.





Y siguió: "Me parecía un buen quiebre pero no había ocasión. Una vez que me puso un diez dije en unas notas que me gustaría darle un pico, después de la semifinal él tuvo palabras muy buenas y ahí sentí que era como una reconciliación, ya está, ya nos peleamos bastante".





"Queríamos hacer algo diferente para el ritmo libre y surgió lo del pico. Primero iba a ir a abrazarlo y darle un beso, no estaba convencido de darle un pico, pero en ese momento con la adrenalina, dije 'ya fue'. Era como el resumen de mis años en el Bailando. Después de eso no hablamos, pero sabía que lo iba a tomar bien, fue con respeto, humor y estaba divertido", contó.





¿Lo inquietaron los dichos de Flor de la V?

"No me afectó y en lo personal me sirvió no ocuparme de eso, enfocarme en nosotros y siempre tenés mensajes buena onda y otros no, yo me quedo con los buena onda y acá, me quedo con la gente que se va del Bailando agradecida, recibí mensajes de apoyo de muchos ex participantes".





"Cuando se dicen esas cosas, el objetivo es sacarle mérito al otro, por eso me enfoqué en cómo nos rompimos el lomo y la gente que decidió, veía a las chicas en la tribuna votando".





"Yo trato de no pelearme, no me afectó, no lo tomé como personal, era más agresión a la producción, a Marcelo y al programa, yo no lo tomé como propio", concluyó Pedro.