Paula Chaves recordó cuando crecía su hija Olivia en su panza

Paula Chaves sorprendió en Instagram y recordó cuando crecía Olivia en su panza con una tierna imagen.





Justamente este recuerdo de la modelo y conductora se da cuando hay algunos rumores de que podría llegar a estar embarazada otra vez.





Paula eligió una foto de su primer embarazo y unas tiernas palabras dedicadas a su hija.





"Encontré esta foto... con OLI adentro ❤... y pienso lo rápido que pasa el tiempo... pero no me arrepiento de nada xq no me perdí nada, la disfrute tanto de bebita, que ahora, cuando le doy un beso apretado y fuerte y me saca porque esta jugando, agradezco no haber seguido las indicaciones de mi pediatra que me decía, "sacala de la cama", "no le des tanta teta" .... hoy es una excelente hermana mayor, enamorada de su hermano al que le dice TE AMO todo el dia, se desespera por el, es tan mamá! Y creo que en ella hay un pedacito mio, de lo que yo le di y le doy como mamá...", expresó Chaves.