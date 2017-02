Paola Miranda: "No voy a permitir que Santiago Bal me falte el respeto"

La guerra entre ambos nació el pasado viernes, cuando Paola Miranda ventiló en un móvil de Intrusos que no tenía trato con Santiago Bal en "La Gran Revista de Mar del Plata", la obra teatral de la que ambos forman parte. El ex esposo de Carmen, que estaba mirando el programa, se molestó ante los comentarios de la vedette y le envió un audio a Marina Calabró en el que la trató de "poco profesional" y adelantó que la de este verano sería su última temporada junto a la ecuatoriana. Así planteadas las cosas, la morocha se sorprendió y lamentó en un comienzo los dichos de Santiago, pero casi de inmediato contraatacó y agigantó el escándalo.





"Los trapos sucios siempre se lavan en casa. Si yo voy a una persona el día que ocurre todo esto, cuando no fui a los dos ensayos, intento hablar con él, me da vuelta la cara y no me responde ni siquiera un saludo, ¿qué querés que haga?", planteó Miranda en Intrusos, reconociendo su ausencia en dos ensayos, algo que Santiago también le recriminó en su mensaje a Marina Calabró.





De todos modos, si bien el enfrentamiento es con el ex exposo de Carmen, la vedette también apuntó como responsable a Alicia Barbasola, aunque sin mencionarla. "¿Si tiene a alguien que le come la cabeza? Es todo muy obvio. Si él quiere mezclar el trabajo con otras situaciones, es su problema. Ya cometió un error que es público, donde la dejó mal parada a Carmen delante de todo el mundo. Y le costó el matrimonio", afirmó.





"Está teniendo una segunda oportunidad y me parece que todos nos merecemos siempre una segunda oportunidad. ¿Y otra vez con esta misma situación? Yo no sé si él piensa que me hace quedar mal a mí diciéndome que soy poco profesional. Quiso ridiculizarme. Pero no voy a permitir que se me falte el respeto porque yo no se lo falté en ningún momento", completó.





paola miranda