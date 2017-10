Pampita: "Voy a volver a ser mamá"

Este miércoles, Carolina visitó Los Ángeles de la mañana y, además de hablar de su mala relación con la China Suárez, confirmó una grata noticia: sus ganas de volver a convertirse en madre. "No sé si nos casaremos. Hablan porque les encantaría que pase", reveló, cuando se la consultó por una posible unión con Pico Mónaco. Y agregó: "Yo voy a ser mamá de nuevo, seguro".

"Estoy con una pareja joven que no tiene hijos. Además, me encanta tener hijos, estar embarazada, los chicos. Sé que va a pasar, no sé cuándo, por los compromisos, y Pico al ser joven no tiene la ansiedad de que sea ya".

Luego, se refirió a su relación con la China Suárez.

"Cuando se habla de las provocaciones en las redes sociales, ¿a vos qué te pasa?", tiró el conductor.

"No sé, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de que no me detengo ante lo que hacen los demás; no reviso lo que hacen y gracias a Dios, tengo mucho contenido propio para generar mis propias cosas", disparó Pampita con contundencia. ¿Le contestará la China?

