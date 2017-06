Pampita "ubicó" a Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras en vivo

El debut de Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras en Bailando por un Sueño estuvo marcado por una gran performance y un fuerte cruce con Carolina "Pampita" Ardohain, quien no les dejó pasar unos comentarios que la pareja de baile había hecho.





La bailarina y conductora infantil llegó al estudio en brazos de su hijo, Valentín Prada, que fue alimentado por el "padrino" Marcelo y el "tío" Federico (Hoppe).





Lourdes y Gabo salieron a la pista y luego de realizar su coreografía de música disco mantuvieron un tenso cruce con Pampita.





Esta pelea comenzó en La previa del show cuando los participantes criticaron al jurado y, entre otras cosas, dijeron que no tenían argumentos técnicos para criticar algunas coreografías. El que recordó esas declaraciones fue Ángel De Brito.





De Brito (10) les pasó factura por haber criticado al jurado y opinó: "Estuvieron perfectos, mejores que Piquín. Para mí fue la mejor coreo".





Pero la que más se enojó al enterarse fue Pampita, que se tomó varios minutos de su devolución para responder. "Es incómodo que los participantes evalúen al jurado porque el rol no es ese, y lo hacemos con humildad y respeto. Yo trato de ser muy especifica porque no pongo puntajes por poner, el año pasado la pasé muy mal con mucha gente, espero que este año sea distinto y cualquier opinión que tengan sobre mí me lo puedan decir en persona. Acá la producción les pasa mi teléfono", sostuvo muy molesta.





Luego, agregó (10): "Me encantó cómo estuvieron hoy. Fue muy redonda la coreo".





Moria Casán (voto secreto) se sumó a los halagos: "Rompieron la pista. ¡Cuánto hace que no me provocaban esto!".





En tanto, Marcelo Polino (7) completó el mejor puntaje en lo que va del ritmo: "Me gustó mucho lo que vi, aunque me sonó raro que usaran varios temas". Total: 27 puntos.