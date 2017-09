Pampita recordó cuando Nicole Neumann la criticaba por sus viajes con Pico Mónaco

Las ausencias de Pampita durante el año pasado en el Bailando abrieron polémica y una que salió con los botines de punta fue, justamente, Nicole Neumann.

Por aquellos días, Pampita se iba al exterior bastante seguido con Pico Mónaco y Nicole había mencionado que nunca había viajado" sin sus hijas.

Ahora, fue la rubia quien viajó junto a su nueva pareja, Facundo Moyano y dejó a sus tres ni{as al cuidado de su papá, Fabián Cubero.

En este marco, Pampita, revivió el tema en Este es el Show: "Uno no sabe lo que es hasta que le pasa. No sabe lo que es estar soltera y que los hijos no estén en tu casa hasta que te pasa, entonces a veces es difícil hablar de una situación que no viviste y no sabés lo que se siente. Cuando estuve en pareja nunca viajé sin mis hijos: si uno invertía en unas vacaciones, íbamos con los chicos pero después cuando estás separado cambia todo. No es algo que uno elige, la realidad cambia", dijo la jueza del Bailando.

"A veces la vida da vueltas y te toca. Cuando uno se separa pierde tiempo de estar con los hijos, por eso hay que estar muy seguro cuando forma una familia: para los chicos lo más lindo es estar con mamá y papá en casa. Cuando tuve hijos fui súper responsable", explicó.

