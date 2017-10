En los últimos días, Julieta Prandi Nicole Neumann le sumaron nuevos capítulos al Muqui-gate. Prandi estuvo en el programa de Pampita y le reveló que el polémico apodo se lo había puesto Nicole, quien recogió el guante y rápidamente salió a desmentirlo.





"¡Cómo ligan notas las chicas! ¿Qué bueno, no?", fue la irónica reflexión de la jurado del Bailando ante la consulta de Majo Martino. "Yo no sé quién fue que puso el apodo, siempre hay que dejar un lugar para la duda", agregó la top model.





"A esta altura de la vida no estoy para hablar de cosas tan viejas, me aburre mucho. Con Nicole no había relación, nunca fuimos amigas, pero a la hora de trabajar siempre tuve la mejor onda con todo el mundo", comentó Carolina.





"Y para que quede claro, ser mucama es un trabajo totalmente digno. Gracias a las personas que nos ayudan en casa, hay un montón que podemos trabajar de otra cosa. Son fundamentales en nuestra vida y les dan cariño a nuestros hijos. Nunca sería un insulto para mí que me dijeran muqui o mucama", concluyó la diosa.