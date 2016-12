Pamela Anderson quiere ser rusa

La actriz Pamela Anderson fue invitada este sábado al Kremlin, sede del gobierno ruso, para reunirse con Serguéi Ivanov, representante presidencial para asuntos ecológicos y de defensa de la naturaleza. Durante el encuentro, Anderson no dudó en lanzar un "amo Rusia" y dijo que estaría "encantada" de obtener el pasaporte ruso, según medios locales.

Ivanov, por su parte, destacó el "profundo análisis científico" de los problemas ecológicos realizado por Anderson. Juntos abordaron asuntos como la venta ilegal de mamíferos marinos a China y alabó los progresos realizados por este país. Anderson, que tiene raíces rusas por parte de madre, llamó a los rusos a no acudir a zoológicos ni acuarios para que acaben por cerrar sus puertas.

Anderson pide cerrar los zoológicos

"No hay nada natural en cómo los animales se comportan en los zoológicos. La gente pregunta qué es lo que pueden aportar. Pueden empezar por no acudir, ni siquiera acercarse a los zoos y no llevar allí a sus hijos", dijo.

La famosa protagonista de la serie televisiva 'Los vigilantes de la playa' recomendó a las mujeres a renunciar a los abrigos de pieles, que "ya no están de moda", y optar por pieles sintéticas, que dan más calor y son mucho más glamurosas.

Anderson acompañó a la reunión a la presidenta de la IFAW, Azzedine Downes, a la que Ivanov informó sobre el compromiso del Kremlin en la protección de la fauna salvaje.