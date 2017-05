Pachu Peña: "Lamenté la salida de Luisa de Polémica en el bar"

La semana pasada, Luisa Albinoni se despedía en las redes sociales de "Polémica en el bar" con un mensaje que llamó la atención por lo abrupto del final de su participación en un programa que había regresado a la pantalla chica a principio de mes.

Primero se pensó que ella se había alejado del ciclo creado por Gerardo Sofovich, pero ella aclaró que no era así, que si ella tomó esa decisión es porque en realidad no la llamaron más.

Albinoni señaló: "Gustavo (Sofovich) desde el domingo no me contesta los mensajes, estoy desilusionada por eso, y también estoy desilusionada porque ningún compañero me llamó, salvo Pachu Peña, me pareció todo una falta de respeto. Para mí hay una mano negra que pidió que me saquen, pero no entiendo el motivo".

El sitio PrimiciasYa.com habló luego con Pachu, quien lamentó la salida de la actriz: "Como compañera es excelente, es una gran actriz y una comediante que admiro mucho. Yo lamenté su salida, la verdad es que no estaba enterado, me enteré después por lo que puso en Twitter".

Y agregó: "La verdad es que lo lamento mucho, para mí contar con ella en el programa era un gran honor. Pero bueno, esto da revancha y ella es una gran profesional y pos suerte ahora está trabajando con Carmen Barbieri, así que les va a ir muy bien. Como dicen, un clavo saca otro. Yo le deseo lo mejor y la voy a seguir admirando porque la quiero mucho. Para mí era un placer estar trabajando con ella como con todos".