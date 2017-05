"Nos conocimos en una pool party y ella estaba explotada", fue la primera frase que dijo Pablo, uno de los ex concursantes de Despedida de solteros, sobre su novia Ángeles en su presentación en el reality que se vio por Telefe.

Muy desinhibidos, ellos contaron que estaban juntos desde hace 6 meses, que el sexo era fundamental en su relación y que su noviazgo empezó gracias a un amigo que salía con ella.

"Yo estaba con el amigo de él", señaló Angie, que vive en Pilar, tiene 28 años y es dueña de unas súper curvas como mostró en el video de presentación. "Era la chica de mi amigo, me puse a hablar, nos cagamos de risa, me llamó la atención. Me encantó y la invité a comer", relató Pablo, que es de Ramos Mejía, también tiene 28 y sin nada de vergüenza le dijo a Marley que no se arrepentía de su "icardiada".

Ambos reconocieron que la química entre ambos era fundamental: "Sexualmente somos un 11", aseguraron. Lo cierto es que a días de que el reality llegara a su fin, y donde ellos fueron finalistas ubicándose en la tercera posición, el sitio PrimiciasYa.com informó que Pablo y Angie le pusieron punto final a su relación.

Todo empezó cuando a Pablo sus seguidores en Twitter le preguntaban por Angie y él no respondió a ninguna de las consultas. Y como si fuera poco, él la dejó de seguir en la red social del pajarito y ya tampoco comparte fotos junto a ella. Hasta el momento, se desconocían los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja.

El sitio PrimiciasYa.com dialogó con Pablo, quien confirmó la noticia y dio algunos detalles: "Me veo en la obligación de confirmar una triste noticia. Con Angie estamos distanciados decidimos tomarnos un tiempo. El reality y la exposición nos cambió la vida, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, quizás si hubiésemos ganado hoy hubiésemos tenido un proyecto en común".

Y destacó: "La gota que rebalsó el vaso fue mi convocatoria a GH famosos. Ella eso no está de acuerdo y se desencadeno una serie de discusiones".

"La realidad es que hoy estamos en un impasse que espero que sea momentáneo porque es todo lo que yo busco en una mujer", finalizó.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino