Pablo Echarri vs. Fabián Gianola: fuego cruzado

Para que se entienda cómo nace el conflicto hay que destacar que SAGAI es una ONG sin fines de lucro que se encarga de recaudar y distribuir los derechos intelectuales de actores y bailarines por la difusión pública de sus intérpretes. Pablo Echarri es uno de los miembros de la Comisión Directiva de SAGAI, junto a otros actores.

Justamente, ayer, Pablo visitó el programa "Intrusos" y habló de dos casos puntuales de SAGAI. Por un lado, Andrea del Boca, y por el otro, Fabián Gianola.

El conflicto con Andrea del Boca nace con la ficción "Mamá Corazón", la ficción que no llegó a salir al aire.

"No me sorprende lo que pasó. Su vida no la hizo caminando la calle, ella creció en una caja de cristal y no sabe lo que significa empeñar una palabra, cumplir con una promesa", arremetió el actor.

En ese sentido, y respecto a los reclamos de la actriz por SAGAI, Echarri indicó que la actriz "reclamó un dinero que ya había cobrado" por "Esa Mujer".

Uno de los temas que más le cuestionaron a Pablo Echarri y a un grupo de actores, fue su función al frente de SAGAI, el Sindicato de los Actores, y un arreglo que hicieron con la empresa DirecTV.

"Nosotros terminamos haciendo un acuerdo beneficioso para todos y dentro del marco que el Estatuto nos habilitaba", dijo. Uno de los más críticos de ese acuerdo fue Fabián Gianola a quien Echarri no perdonó: "Gianola es un pésimo compañero, siempre puso en tela de juicio nuestra honestidad, fue cruel y sanguinario con nosotros. Es un mentiroso serial, falso como billete de tres pesos".

"Demoniza la puesta en práctica de políticas culturales de las que él también se sirvió", agregó Echarri. "Este compañero ha sido muy dañino, no hay casi posibilidad de retomar o de limar asperezas", remarcó indignado el actor.

Pablo Echarri habló de otros colegas y recordó que Luis Brandoni integró "un comité de notables" en SAGAI y remarcó que siempre lo consideraron como una bandera pero que "nos metió palos en la rueda".

RESPUESTA DE GIANOLA EN INFAMA

Ante los dichos de Echarri, quien lo acusó de "demonizar la puesta en práctica de políticas culturales de las que él también se sirvió", dijo que no ha hecho ningún juicio a SAGAI. Y arremetió contra la sociedad: "Tiene dos petit hotel de dos millones de dólares cada uno. Son de cuatro o cinco pisos que valen fortunas y tienen varios plazos fijo de varios millones de pesos en los bancos y esa plata nunca se reparte. Tampoco se cuenta qué se hace con los intereses. Hay una serie de anomalías y nosotros, en Inter Artis -una nueva entidad, dirigida por él y otros artistas- hemos armado una gestión en la que tenemos más de mil socios que están preocupados por eso".

El actor agradeció a Echarri por haber "puesto en la mesa este tema" y dijo que hay dos verdades: una "relativa" y otra "absoluta". Sobre la primera, indicó: "Es lo que puede decir sobre de mí como persona. No lo conozco, nunca trabajé en cine, teatro ni televisión con él. Nos cruzamos en un partido de fútbol y lo crucé dos o tres veces en la vida, no tengo relación con Echarri, no la tuvo ni la tendré. Puede decir lo que quiere, está en todo su derecho si le parezco mala persona". Respecto al otro tipo de verdad, Gianola dijo: "Son los juicios y la falta de experiencia en la gestión".

"Ojalá SAGAI fuera transparente y (Echarri) nos explicara a todos qué hace con los intereses de los plazos fijos que tienen con los bancos de acá. O cuánto costó cada petit hotel que tiene que usan uno para la comisión directiva y otro para atender al público. Cosas que están muy oscuras y poco claras. Cuando soy inocente te abro las puertas de mi casa; cuando no sos inocente salís a agredir e insultar porque estás escondiendo otras cosas. Lo hemos vivido los últimos 12 años y no voy a ser de la misma manera porque estamos tratando de ser de otra manera. Es una estrategia que ya hemos vivido durante muchos años", concluyó.