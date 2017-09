驴Qu茅 se puede decir ya que no se haya dicho, de Magui Bravi. Hace apenas 24 horas te mostramos las ardientes im谩genes que la morocha comparti贸 en las redes sociales, en donde se la ve铆a muy sensual y recostada en la cama, en ropa interior.

Pero este martes, la bailarina fue por m谩s y se grab贸 bailando una canci贸n de David Bowie, con muy poca ropa y mostrando todo el esplendor de su cola.

"But first dance", titul贸 el video que comparti贸 en su cuenta de Instagram, donde nuevamente, alter贸 los ratones de la muchachada que ya no resiste los encantos de la espectacular mujer.

隆Mir谩!

